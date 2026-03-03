Россияне не спешат отменять туры в ОАЭ с вылетами после 8 марта

Туры в ОАЭ с вылетами до 8 марта туристы отменяют либо меняют на другие направления, но после этой даты аннуляции пока не превышают 15-20%, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Как отмечают в ассоциации, у туроператоров отмен бронирований на дальнюю перспективу также относительно мало, что свидетельствует о надежде туристов на возобновление поездок, пишет «Интерфакс».
Напомним, в ночь на субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана. Из-за массовых взаимных ударов соседние страны в целях безопасности закрыли воздушное пространство, и многочисленные туристы не смогли вернуться домой.
Ранее сообщалось, что около двадцати жителей Псковской области сейчас находятся в Объединенных Арабских Эмиратах.