Россияне не спешат отменять туры в ОАЭ с вылетами после 8 марта

Туры в ОАЭ с вылетами до 8 марта туристы отменяют либо меняют на другие направления, но после этой даты аннуляции пока не превышают 15-20%, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По данным агрегаторов пакетных туров, по всем заявкам с вылетом до 8 марта аннуляции проводятся в стопроцентном объеме. Однако для более поздних периодов решения принимаются в соответствии с условиями договора. И здесь доля отмен составляет порядка 15-20%», - говорится в сообщении.

Как отмечают в ассоциации, у туроператоров отмен бронирований на дальнюю перспективу также относительно мало, что свидетельствует о надежде туристов на возобновление поездок, пишет «Интерфакс».

«Интерес к перебронированию или отказу от поездки в основном проявляют туристы с ближайшими датами вылета, а также отдельные клиенты туроператоров, планировавшие отдых до конца марта. В качестве альтернативы они чаще всего выбирают Вьетнам, Мальдивы, Египет и в некоторых случаях - Красную Поляну», - говорится в сообщении. 

Напомним, в ночь на субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана. Из-за массовых взаимных ударов соседние страны в целях безопасности закрыли воздушное пространство, и многочисленные туристы не смогли вернуться домой.

Ранее сообщалось, что около двадцати жителей Псковской области сейчас находятся в Объединенных Арабских Эмиратах.

