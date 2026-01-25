 
Туризм

Псковскую область назвали третьим по доступности направлением для весенних путешествий

Псковская область оказалась в числе самых доступных направлений для весенних путешествий, сообщили Псковской Ленте Новостей аналитики онлайн-сервиса «Туту» (Tutu.ru).

Четырехдневная поездка в регион обойдется в среднем в 28 300 рублей. Из этой суммы 12 200 рублей уйдут на билеты, а 16 100 рублей необходимо заплатить за проживание в отеле.

Туристы могут посетить поселок Пушкинские горы, где находится музей-усадьба «Михайловские горы» — родовое имение семьи Пушкиных. Именно в этом месте жил и создавал свои произведения поэт Александр Пушкин в 1824-1826 годах.

Аналитики сервиса путешествий «Туту» также составили рейтинг других бюджетных направлений. Орловская область занимает первое место с общей стоимостью отдыха около 22 800 рублей. Тульская область следует за ней с ценой в 28 200 рублей.

В числе доступных направлений также находятся Владимирская и Костромская области.

