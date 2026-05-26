Форум «Здравница-2026» стартовал в Пскове

Форум о здоровье, курортах и инвестициях «Здравница-2026» стартовал сегодня в Пскове, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Торжественное открытие началось с приветственных слов сенатора РФ от Псковской области Натальи Мельниковой («Единая Россия») и президента Национальной курортной ассоциации, академика РАН Александра Разумова.

«На данный момент зарегистрировалось уже более двух тысяч человек, это говорит о важности и популярности темы здравоохранения», - подчеркнула Наталья Мельникова.

После этого участники перерезали ленточку в знак официального открытия форума.

После открытия форума почётные гости, а именно глава города Пскова Борис Ёлкин, председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов, председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев и другие посмотрели некоторые экспонаты выставки. Особое внимание они уделили лаборатории проблем стресса и адаптации «Биококон» и российскому разработчику и производителю аппаратов для физиотерапии «Экзотерапия».

Форум продлится три дня, с 26 по 28 мая. В программе предусмотрены различные мастер-классы, семинары с экспертами в области туризма и санаторно-курортного дела, музыкальные паузы с выступлениями псковских коллективов, а также масштабная выставка, которая продлится всё время форума.



На выставке представлено 83 стенда от 176 компаний на темы оздоровительного отдыха от санаториев страны и медицинского оборудования и лекарственных средств от производителей товаров.



Стенд Псковской области представляет наиболее известные места для отдыха в регионе, а также проекты для инвестиций в загородный и оздоровительный туризм.



В рамках форума также проходит гастроярмарка производителей Псковской области, которые предлагают на пробу экологически чистые местные продукты.