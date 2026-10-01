 
Туризм

Ключевые показатели туризма в Псковской области обсудили во второй день форума «Сила бренда»

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На Международном туристическом форуме «Сила бренда – экономическое будущее регионов» губернатор Михаил Ведерников представил достижения и ключевые показатели туристической отрасли региона, сообщается в официальном канале Псковской области в Мах.

Фото: Официальный канал Псковской области

В своем выступлении глава региона назвал туризм одной из приоритетных отраслей. Губернатор напомнил, что президент России поставил задачу к 2030 году увеличить долю туризма в ВВП страны до 5%, и отметил, что в Псковской области этот показатель составляет уже 4%.

В регионе развивают как бренды территорий (Пушкин и Михайловское, Печоры и Псково-Печерский монастырь), так и событийные бренды – они помогают сгладить сезонность и привлечь гостей круглый год, а также заинтересовать инвесторов.

Губернатор рассказал про интересную практику в Пскове, где из самих сезонов сделали бренды.

«"Рождество начинается здесь" работает с ноября по февраль. В результате в новогодние каникулы туристов стало на 32% больше. Бизнес подхватил эту идею: право на использование символики регион предоставляет бесплатно, и 56 предпринимателей оформили в рождественском стиле витрины и меню. Весной линию продолжил проект "Весна. Стоит только расправить крылья". Летом — "Псковские каникулы" для семей с детьми: главный фестиваль в первый год собрал более 70 тысяч человек», - сказал Михаил Ведерников.
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Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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