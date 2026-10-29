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Пушкинский заповедник «уходит в зиму»

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Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» с 1 ноября полностью переходит на график, который в музее традиционно действует в период так называемого низкого туристического сезона. Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, это означает, что со вторника по воскресенье музеи будут открыты только до 17.00, кассы — до 16.30, а понедельники будут выходными. В музейном комплексе в Бугрово («Пушкинская деревня» и «Водяная мельница»), а также в выставочных залах музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) выходными станут понедельники и вторники.

Виктор Попков. Эскиз к картине «Осенние дожди. Пушкин» (1974). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Кроме того, планируя поездку в «Михайловское» в ноябре, важно учитывать, что в этом месяце мемориальные усадьбы будут веерно закрываться на плановые ремонтные и хозяйственные работы.

«Эти работы, — отметили в музее, — в нынешнем году планируется выполнить в рекордно короткие сроки — от трёх дней до недели. Так, “Михайловское“ не будет принимать посетителей с 10 по 13 ноября, “Тригорское“ — с 25 по 27 ноября, “Петровское“ — с 10 по 17 ноября. Это позволит гостям, оказавшимся в ноябре в псковском Святогорье, в любой из дней посетить хотя бы два музея Пушкинского заповедника».
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