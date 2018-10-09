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В ПсковГУ начался марафон открытых уроков «Получи 100 баллов по ЕГЭ»

С 8 по 12 октября в ПсковГУ проходит первый открытый урок для учащихся 11-х классов по подготовке к Единому государственному экзамену «Получи 100 баллов по ЕГЭ». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, занятия ведут преподаватели ПсковГУ, а также студенты, поступившие в университет с результатом в 100 баллов. Первым уроком в марафоне стала история.

Доцент кафедры отечественной истории Людмила Алиева показала школьникам фрагменты «Задания 25 по истории на 5».

На открытом уроке также присутствовал бывший слушатель подготовительных курсов, получивший 98 баллов по ЕГЭ по истории, ныне студент магистратуры исторического факультета и преподаватель истории в школе №20 Виталий Кошельков.

На этой неделе также состоятся открытые уроки по физике, русскому языку, информатике и английскому языку.

Запись на бесплатные занятия по телефону 79-78-77.