Универ / В помощь абитуриенту

ПсковГУ приглашает на интенсивные курсы по подготовке к ЕГЭ

Псковский государственный университет приглашает учащихся 11 класса на шестимесячный интенсивный профильный курс по программе «Подготовка к поступлению в вуз». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПсковГУ, курс включает себя такие дисциплины, как биология, химия и информатика.

Программа курса рассчитана на 72 часа по каждому предмету, что поможет слушателям углубить, систематизировать и закрепить знания по выбранным предметам.

Малочисленность групп (до 10 человек) позволяет преподавателям совмещать эффективность индивидуальной работы с преимуществами групповых занятий, давая возможность отследить динамику учебного процесса, уделить каждому слушателю достаточно времени и выработать успешную стратегию подготовки к сдаче ЕГЭ, подходящую именно для данной группы.

Занятия проводят опытные преподаватели, эксперты ЕГЭ, которые разработали системный курс подготовки:

Старший преподаватель кафедры ботаники и экологии растений, член предметной комиссии Псковской области по проверке выполнения заданий экзаменационных работ ЕГЭ по биологии Ольга Щербакова.

Доцент кафедры химии, заместитель заведующего кафедрой, член предметной комиссии Псковской области по проверке выполнения заданий экзаменационных работ ЕГЭ по химии Светлана Александрова.

Заместитель декана по заочной форме обучения, заместитель заведующего кафедрой вычислительная техника, старший преподаватель кафедры вычислительная техника Виктор Николаев.

Стоимость обучения - 9000 рублей за весь курс. После окончания курса выдается соответствующий сертификат.

Срок обучения: с октября по апрель.

Справки по телефону - 79-78-78.

Запись по адресу: Псков, ул. Льва Толстого, 4а, корп. 3, каб. 3.