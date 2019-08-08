ПсковГУ приглашает на интенсивные курсы по подготовке к ЕГЭ

Псковский государственный университет приглашает учащихся 11 класса на шестимесячный интенсивный профильный курс по программе «Подготовка к поступлению в вуз». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПсковГУ, курс включает себя такие дисциплины, как биология, химия и информатика.
Малочисленность групп (до 10 человек) позволяет преподавателям совмещать эффективность индивидуальной работы с преимуществами групповых занятий, давая возможность отследить динамику учебного процесса, уделить каждому слушателю достаточно времени и выработать успешную стратегию подготовки к сдаче ЕГЭ, подходящую именно для данной группы.
Занятия проводят опытные преподаватели, эксперты ЕГЭ, которые разработали системный курс подготовки:
Стоимость обучения - 9000 рублей за весь курс. После окончания курса выдается соответствующий сертификат.
Срок обучения: с октября по апрель.
Справки по телефону - 79-78-78.
Запись по адресу: Псков, ул. Льва Толстого, 4а, корп. 3, каб. 3.