Универ / В помощь абитуриенту

Институт медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ проведет день открытых дверей

Институт медицины и экспериментальной биологии Псковского государственного университета приглашает абитуриентов и родителей на день открытых дверей. Мероприятие состоится 14 декабря в 11:00 на улице Советская, 21, аудитория 33, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Институт объединяет в себе медицинский и естественно-географический факультеты.

«Если вас интересуют медицина и забота о здоровье человека, изучение природы и взаимодействие природы и общества, путешествия и туристическая сфера, экспедиции и лабораторные научные исследования, приходите, чтобы пообщаться с учеными, специалистами-практиками и получить ответы на интересующие вас вопросы из первых рук», - рассказали в Институте.

В программе мероприятия: