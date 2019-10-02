В ПсковГУ пройдет профориентационный марафон для школьников

Кафедра психологии и сопровождения развития ребенка ПсковГУ 28-30 октября проводит Профориентационный марафон для школьников. Участие в мероприятиях бесплатное, но по предварительной записи, так как число мест ограничено. На мероприятие приглашаются обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных школ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.
Программа мероприятий:
28 октября:
- 10.15-11.45 Семинар-тренинг «Познай себя и других». Ведущий: Алексеева А.А., старший преподаватель кафедры (ул. Некрасова, д.24, ауд.19) (группа не более 20 человек).
- 12.30-14.00 Психологический интенсив (общее число участников 20): этап 1. Комплексное профориентационное тестирование. Ведущий: Ковалевская Е.В., кандидат психологических наук, доцент (ул. Некрасова, д.24, ауд.18), этап 2. Интерактив «Развитие навыка активного слушания». Ведущий: Максименкова Л.И., кандидат психологических наук, доцент (ул. Некрасова, д.24, ауд.19).
29 октября:
- 10.15-11.45 (на выбор): мастер-класс «Выбор жизненного и профессионального пути. Арт-терапевтические технологии». Ведущий: Киселева Н.А., кандидат психологических наук, доцент, арт-терапевт. (ул. Некрасова, д.24, ауд.14); открытая лекция «Что изучает психология?». Лектор: Вожиевская Т.И., кандидат психологических наук, доцент (ул. Леона Поземского, д.6)
- 12.30-14.00 Открытая лекция «Как сформировать привычку?». Лектор: Вожиевская Т.И., кандидат психологических наук, доцент (пл. Ленина, д.2, ауд.96)
30 октября:
- 10.15-11.45 Интерактив «Взгляд в будущее». Ведущие: студенты 3 курса направления 37.03.01 Психология. Руководитель: Ковалевская Е.В., кандидат психологических наук, доцент (ул. Некрасова, д.24, ауд.19) (не более 20 человек).
- 12.30-14.00 Профориентационные игры. Ведущий: Юнель С.А., кандидат психологических наук, доцент (ул. Некрасова, д.24, ауд.19) (не более 20 человек).
Запись по телефонам:
8-911-387-75-07 Варвара Васильева
8-911-394-21-45 Наталья Светлова
или по электронной почте: kafpsyro@pskgu.ru.