В ПсковГУ пройдет профориентационный марафон для школьников

Прием заявок на участие в «Походе первокурсника» стартует 1 сентября

Льготный кредит на образование стал доступен для студентов ПсковГУ

Число абитуриентов из Псковской области выросло на 20% в ПсковГУ

Только иностранцы-соотечественники зачислены на бюджетные места в ПсковГУ

Декан факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ: У нас традиционно самый высокий проходной средний балл

В ПсковГУ впервые состоялся набор на бюджет направления «Таможенное дело»

Не поступившие на бюджет абитуриенты смогут бесплатно учиться на заочном отделении ПсковГУ

Абитуриенты, набравшие более 230 баллов за ЕГЭ, получат подарок от ПсковГУ

Наталья Ильина: В этом году уровень абитуриентов однозначно выше, чем в 2018

Судебные приставы и ПсковГУ договорились о проведении Дня открытых дверей