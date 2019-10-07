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ПсковГУ приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей

20.11.2019 20:04|ПсковКомментариев: 0

День открытых дверей ПсковГУ состоится 26 ноября в 13.00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 24. 

День открытых дверей – это особый день в жизни университета. Главная цель мероприятия – познакомить школьников и их родителей с университетом и специальностями, рассказать об обучении и поступлении, о наших преимуществах.

Программа Дня открытых дверей ПсковГУ

13:00 - Регистрация гостей (улица Некрасова, 24, Фойе)

  • Регистрация гостей (улица Некрасова, 24, Фойе)
  • Информационно-консультационный центр (улица  Некрасова, 24, Малый актовый зал)
  • Площадки иностранных студентов (улица  Некрасова, 24, Малый актовый зал)
  • Площадки профкома студентов (улица  Некрасова, 24, Малый актовый зал)
  • Площадка центра подготовки кадров и трудоустройства (улица . Некрасова, 24, Малый актовый зал)

14:00 - Презентационная программа Дня открытых дверей ПсковГУ

15:00 - Интерактивные площадки:

  • Профессионалы будущего (ул. Некрасова, 24, Малый актовый зал)
  •  Викторина «Управляй и зарабатывай»  (ул. Некрасова, 24, ауд. 20). Викторина посвящается способам  получения  дополнительного дохода, а также искусству управления финансами.
  • «Лингвобрейн» (ул. Некрасова, 24, ауд. 10)
  • Уютная, интеллектуальная игра на тему необычного происхождения обычных слов.
  • «Психологическая мозайка» (ул. Некрасова, 24, ауд. 19). Возможность раскрытия своих личностных особенностей и способностей через элементы тренинга и тестирования.
  • Викторина «Мои права» (ул. Некрасова, 24, ауд. 17). Викторина направлена на знание своих юридических прав.
  • Квест «МИФ и реальность» (ул. Некрасова, 24, ауд. 15а). Квест проводится в форме игры по станциям. На каждой станции при выполнении определенного задания расшифровывается ключевое слово (математика, информатика, физика), предоставляется краткая информация о направлениях подготовки, об институте математического моделирования и игропрактики.
  • Квест «Актуальность древнерусской культуры» (ул. Некрасова, 24, фойе уч.корпуса). Традиционные игры с участием ансамбля «Плескава», в процессе игры, учащиеся осваивают древнерусские названия частей тела человека. За каждую игру команда получает одно слово из цельной фразы, которую им предстоит составить в финале. Побеждает команда, быстрее выучившая игру и составившая фразу.
  • Викторина «Информационные технологии. Вчера. Сегодня. Завтра» (ул. Некрасова, 24, ауд. 18). Викторина в виде вопрос-ответа поможет ребятам узнать, так ли хорошо они знают автомобили, их историю, от простых вопросов до сложных.
  • Викторина «Автомобили. История. Современность. Будущее» (ул. Некрасова, 24, ауд. 6). Школьники в игровой форме могут узнать, насколько они информированы об информационных технологиях, их прошлом и будущем.
  • Интерактив «Игры разума»(ул. Некрасова, 24, ауд. 15б). Интерактив призван заинтересовать потенциальных студентов-преподавателей русского языка и литературы и филологов в освоении их будущей профессии. Он позволяет участникам приобщиться к литературной жизни факультета. Три мини-конкурса нацелены на то, чтобы в игровой форме показать ребятам, что классическая литература не так скучна, как им может казаться.
  • Экспресс-диагностика «Шаг навстречу» (ул. Некрасова, 24, ауд. 16)
  • Игровой практикум «Элементы» (ул. Некрасова, 24, ауд. 5). Практикум состоит из взаимосвязанных заданий, целью которых является пошаговое составление цепочек химических реакций и формул веществ. Верные ответы комментируются и поясняются в занимательной и наглядной форме. Самые активные и эрудированные участники получат призы.
  • Занимательные опыты по физике (ул. Некрасова, 24, ауд. 1). Прекрасная возможность поучаствовать в занимательных опытах по физике, где ребята смогут узнать, что из подручных средств, которые есть в каждом доме, можно сделать интересные опыты, с объяснением физических явлений, которые при этом происходят.
  • Исторический квиз «Вперед в прошлое» (ул. Некрасова, 24, ауд. 14). Историческая викторина о прошлом и настоящем. Для знатоков истории и зарубежного регионоведения. На экране демонстрируются вопросы, которые сопровождаются комментариями ведущих (студенты исторического факультета). Вопросы посвящены  истории России, истории зарубежных стран, современной Европе, культуре и искусству.
Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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