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ПсковГУ приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей

День открытых дверей ПсковГУ состоится 26 ноября в 13.00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 24.

День открытых дверей – это особый день в жизни университета. Главная цель мероприятия – познакомить школьников и их родителей с университетом и специальностями, рассказать об обучении и поступлении, о наших преимуществах.

Программа Дня открытых дверей ПсковГУ

13:00 - Регистрация гостей (улица Некрасова, 24, Фойе)

Регистрация гостей (улица Некрасова, 24, Фойе)

Информационно-консультационный центр (улица Некрасова, 24, Малый актовый зал)

Площадки иностранных студентов (улица Некрасова, 24, Малый актовый зал)

Площадки профкома студентов (улица Некрасова, 24, Малый актовый зал)

Площадка центра подготовки кадров и трудоустройства (улица . Некрасова, 24, Малый актовый зал)

14:00 - Презентационная программа Дня открытых дверей ПсковГУ

15:00 - Интерактивные площадки: