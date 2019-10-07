ПсковГУ приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей

День открытых дверей ПсковГУ состоится 26 ноября в 13.00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 24.
День открытых дверей – это особый день в жизни университета. Главная цель мероприятия – познакомить школьников и их родителей с университетом и специальностями, рассказать об обучении и поступлении, о наших преимуществах.
Информационно-консультационный центр (улица Некрасова, 24, Малый актовый зал)
Площадки иностранных студентов (улица Некрасова, 24, Малый актовый зал)
Площадки профкома студентов (улица Некрасова, 24, Малый актовый зал)
Площадка центра подготовки кадров и трудоустройства (улица . Некрасова, 24, Малый актовый зал)
14:00 - Презентационная программа Дня открытых дверей ПсковГУ
15:00 - Интерактивные площадки:
Профессионалы будущего (ул. Некрасова, 24, Малый актовый зал)
Викторина «Управляй и зарабатывай» (ул. Некрасова, 24, ауд. 20). Викторина посвящается способам получения дополнительного дохода, а также искусству управления финансами.
«Лингвобрейн» (ул. Некрасова, 24, ауд. 10)
Уютная, интеллектуальная игра на тему необычного происхождения обычных слов.
«Психологическая мозайка» (ул. Некрасова, 24, ауд. 19). Возможность раскрытия своих личностных особенностей и способностей через элементы тренинга и тестирования.
Викторина «Мои права» (ул. Некрасова, 24, ауд. 17). Викторина направлена на знание своих юридических прав.
Квест «МИФ и реальность» (ул. Некрасова, 24, ауд. 15а). Квест проводится в форме игры по станциям. На каждой станции при выполнении определенного задания расшифровывается ключевое слово (математика, информатика, физика), предоставляется краткая информация о направлениях подготовки, об институте математического моделирования и игропрактики.
Квест «Актуальность древнерусской культуры» (ул. Некрасова, 24, фойе уч.корпуса). Традиционные игры с участием ансамбля «Плескава», в процессе игры, учащиеся осваивают древнерусские названия частей тела человека. За каждую игру команда получает одно слово из цельной фразы, которую им предстоит составить в финале. Побеждает команда, быстрее выучившая игру и составившая фразу.
Викторина «Информационные технологии. Вчера. Сегодня. Завтра» (ул. Некрасова, 24, ауд. 18). Викторина в виде вопрос-ответа поможет ребятам узнать, так ли хорошо они знают автомобили, их историю, от простых вопросов до сложных.
Викторина «Автомобили. История. Современность. Будущее» (ул. Некрасова, 24, ауд. 6). Школьники в игровой форме могут узнать, насколько они информированы об информационных технологиях, их прошлом и будущем.
Интерактив «Игры разума»(ул. Некрасова, 24, ауд. 15б). Интерактив призван заинтересовать потенциальных студентов-преподавателей русского языка и литературы и филологов в освоении их будущей профессии. Он позволяет участникам приобщиться к литературной жизни факультета. Три мини-конкурса нацелены на то, чтобы в игровой форме показать ребятам, что классическая литература не так скучна, как им может казаться.
Экспресс-диагностика «Шаг навстречу» (ул. Некрасова, 24, ауд. 16)
Игровой практикум «Элементы» (ул. Некрасова, 24, ауд. 5). Практикум состоит из взаимосвязанных заданий, целью которых является пошаговое составление цепочек химических реакций и формул веществ. Верные ответы комментируются и поясняются в занимательной и наглядной форме. Самые активные и эрудированные участники получат призы.
Занимательные опыты по физике (ул. Некрасова, 24, ауд. 1). Прекрасная возможность поучаствовать в занимательных опытах по физике, где ребята смогут узнать, что из подручных средств, которые есть в каждом доме, можно сделать интересные опыты, с объяснением физических явлений, которые при этом происходят.
Исторический квиз «Вперед в прошлое» (ул. Некрасова, 24, ауд. 14). Историческая викторина о прошлом и настоящем. Для знатоков истории и зарубежного регионоведения. На экране демонстрируются вопросы, которые сопровождаются комментариями ведущих (студенты исторического факультета). Вопросы посвящены истории России, истории зарубежных стран, современной Европе, культуре и искусству.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор