ПсковГУ приглашает на интенсивные курсы по подготовке к ЕГЭ

Псковский государственный университет приглашает учащихся 11 класса на шестимесячный интенсивный профильный курс по программе «Подготовка к поступлению в вуз».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, подготовка будет проводиться по биологии, химии и информатике.
Малочисленность групп (до 10 человек) позволяет преподавателям совмещать эффективность индивидуальной работы с преимуществами групповых занятий, давая возможность отследить динамику учебного процесса, уделить каждому слушателю достаточно времени и выработать успешную стратегию подготовки к сдаче ЕГЭ, подходящую именно для данной группы.
Занятия проводят опытные преподаватели, эксперты ЕГЭ, которые разработали системный курс подготовки.
По окончании курса выдается сертификат.
Срок обучения: с октября по апрель.
Справки по телефону: 79-78-78.
Запись по адресу: г. Псков, ул. Льва Толстого, 4а, корп. 3, каб. 3.