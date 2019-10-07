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В Институте права, экономики и управления ПсковГУ пройдет день открытых дверей

Псковский государственный университет приглашает на день открытых дверей Института права, экономики и управления. Мероприятие пройдет 14 декабря, на улице Льва Толстого, дом 4, аудитория 100.

На данном направлении обучаются юристы, экономисты, управленцы, специалисты по обеспечению экономической безопасности и таможенного дела.

В Институте также разрабатываются новые образовательные программы для подготовки управленческих кадров, обеспечивающих цифровую трансформацию в сфере государственной службы и корпоративного сектора.

Программа дня открытых дверей: