В Институте права, экономики и управления ПсковГУ пройдет день открытых дверей

Псковский государственный университет приглашает на день открытых дверей Института права, экономики и управления. Мероприятие пройдет 14 декабря, на улице Льва Толстого, дом 4, аудитория 100.
На данном направлении обучаются юристы, экономисты, управленцы, специалисты по обеспечению экономической безопасности и таможенного дела.
В Институте также разрабатываются новые образовательные программы для подготовки управленческих кадров, обеспечивающих цифровую трансформацию в сфере государственной службы и корпоративного сектора.
Программа дня открытых дверей:
- 12.00 – 12.30 представление программ, знакомство с руководителями и студенческим активом;
- 12.30 – 13.00 встреча с выпускниками Института;
- 13.00 – 13.30 время «Вопросов и ответов» (100 аудитория, улица Лва Толстого дом 6);
- 13.30 – 14.30 Квест «ЮМЭ».