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Девятиклассников приглашают на курсы подготовки к успешной сдаче ОГЭ в ПсковГУ

ПсковГУ приглашает на обучение по программе «Подготовка к сдаче основного государственного экзамена», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

«Нельзя научиться плавать, стоя на берегу, - нельзя успешно сдать ОГЭ, не занимаясь дополнительно по предмету!» - отмечают организаторы курсов.

«Мы подобрали для вас лучшие материалы для подготовки к сдаче экзаменов на высокие баллы, ведь от ваших результатов зависит репутация наших курсов. На наших занятиях мы поможем вам повысить и систематизировать ваши знания, будем заниматься детальным разбором экзаменационных заданий, выполнением тренировочных тестов, знакомиться с критериями оценки выполненных заданий, чтобы успешно сдать ОГЭ», - обещают псковским школьникам.

Занятия проводятся по будням с 16.00 до 17.30. Курс по 1 предмету рассчитан на 40 часов. Продолжительность курса: октябрь-апрель.

Запись и справки по тел.: 79-78-77.