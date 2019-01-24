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В ПсковГУ состоится собрание с родителями учащихся школ города

Более двухсот человек примут участие в родительском собрании учащихся школ города Пскова в Псковском государственном университете. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, мероприятие состоится 26 февраля в 18.30 в главном корпусе ПсковГУ (пл.Ленина, 2, актовый зал, 3 этаж).

С приветственным словом выступят проректор по стратегическому развитию Псковского государственного университета Инна Андреянова и начальник управления образования г. Пскова Анна Кузыченко. Затем ответственный секретарь приемной комиссии ПсковГУ Александр Стрикунов расскажет об особенностях приемной кампании в 2019 году.

Директор ресурсного центра подготовки кадров ПсковГУ Дмитрий Лобарев выступит с докладом об участии школьников в интеллектуальных конкурсах университета.

Опытом участия студентов ПсковГУ в программах академической мобильности поделится студент финансово-экономического факультета Алексей Синицын.

После этого запланирована встреча с представителями факультетов и колледжа ПсковГУ.