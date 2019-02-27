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ПсковГУ приглашает на обучение в магистратуру

19.03.2019 21:43|ПсковКомментариев: 0

После присоединения к Болонскому соглашению Россия адаптирует систему высшего образования под европейские стандарты. Вместо привычного 5-летнего специалитета в вузы введена двухступенчатая система: бакалавриат и магистратура. В ПсковГУ Псковской Ленте Новостей рассказали, зачем нужно поступать в магистратуру. 

Магистратура - это вторая ступень высшего образования. Это возможность получить ещё одну профессию или квалификацию, либо углубить знания и улучшить подготовку по уже полученной профессии. В магистратуру может поступить человек, уже имеющий один диплом о высшем образовании – бакалавра или специалиста. 

В магистратуру стоит поступать, если:

  • есть желание и возможность. Образование не бывает лишним.
  • есть карьерные перспективы. Некоторые должности требуют диплома специалиста или магистра. Если вы чувствуете, что ваше призвание, к примеру, руководить крупной компанией – диплом магистра вам просто необходим.
  • преуспеваете в научной сфере. Понравилось работать над выпускной квалификационной работой? Хотите в дальнейшем стать доктором наук? Вам нужна магистратура, где более глубоко изучается теория и уделяется большое внимание подготовке студента к научно-исследовательской или профессиональной деятельности. Чтобы поступить в аспирантуру, нужно окончить специалитет или магистратуру.
  • вы — парень и пока еще не готовы к службе в армии. Магистратура отсрочит призыв на два года. Но отдыхать не придётся: вас ждут ещё более серьёзные лекции, экзамены, зачеты и сессии.

Любой подавший заявление на обучение в магистратуре человек, имеющий высшее профессиональное образование (диплом бакалавра, диплом специалиста с высшим профессиональным образованием, диплом специалиста или диплом магистра) и успешно прошедший вступительные испытания по профилю подготовки.

Не обязательно продолжать учёбу по направлению вашего первого высшего образования. Например, имея диплом бакалавра по направлению «Техносферная безопасность» можно смело идти в магистратуру на журналиста. Нужно только подготовиться к сдаче вступительного экзамена.

Формы обучения на магистратуре ПсковГУ такие же, как и на бакалавриате – очная (2 года), заочная (2,5 – 3 года).

В 2019 году ПсковГУ предоставляет 296 бюджетных места на обучение по программам магистратуры. Наличие диплома о высшем образовании с отличием добавляет 20 дополнительных баллов в общий зачёт при поступлении. Обучение на платной основе в магистратуре ПсковГУ стоит от 32 тысяч рублей в год.

Почему стоит выбрать магистратуру в ПсковГУ:

1. Множество направлений подготовки. ПсковГУ предлагает 37 программ магистратуры: от педагогического образования до технических специальностей.

2. Качественное образование при минимальных затратах. Обучение в малых группах, можно совмещать работу и учебу. Работа в интернациональных командах, участие в зарубежных конференциях и стажировках! Не нужно уезжать в столицы и тратить деньги на дорогу и жильё. Иногородним студентам, обучающимся по программам магистратуры очной формы обучения на бюджетной основе, предоставляется общежитие.

3. Подходит для людей любого возраста. Не нужно бояться, что будешь чувствовать себя неловко, учась в магистратуре не сразу после выпуска. Опытные преподаватели и дружественная атмосфера многонационального и разновозрастного коллектива ПсковГУ помогут не унывать и повысить интерес к учёбе!

Напомним, ПсковГУ приглашает на Дни открытых дверей. 3 апреля в 14.00 в ДКЛК города Великие Луки состоится День открытых дверей Псковского государственного университета. На мероприятие приглашаются учителя и директора школ, будущие абитуриенты и их родители. Творческие коллективы университета покажут увлекательные номера, а студенты и преподаватели познакомят гостей с правилами приема, образовательными программами, и ответят на все интересующие вопросы.

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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