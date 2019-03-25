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Естественные и точные науки популярны среди псковских старшеклассников, выяснили в ПсковГУ

В ПсковГУ состоялось необычное профориентационное мероприятие для абитуриентов. Одновременно во всех корпусах ПсковГУ работали увлекательные площадки. Стать студентами на день захотели более сотни учащихся псковских школ и техникумов.

Лабораторная работа по программированию роботов, квест-экскурсия, интеллектуальные игры, анатомический и лабораторный практикумы, лекции и семинары, познавательные беседы, викторины, мастер-классы, презентации и встречи со студенческим самоуправлением – это и многое другое подготовили для участников организаторы мероприятия.

Организуй и управляй

Факультет менеджмента провел для абитуриентов открытое практическое занятие «Организация предпринимательской деятельности». Участники разделились на команды, придумали свою бизнес-идею и презентовали ее.

«Мероприятие было очень познавательным, мы сами придумали свой собственный план и идею. Мы уверены, что в дальнейшем эти навыки нам обязательно пригодятся. Возможно, наша идея найдёт своё воплощение в будущем. Мы были рады к Вам прийти, спасибо за полученные знания», - рассказывает один из участников площадки.

Простая экономика

«Найти в себе экономиста» призвал школьников финансово-экономический факультет. Старшеклассники побывали на настоящих парах. «Несмотря на то, что пара – это целых полтора часа, было очень интересно. Но чувствуется также серьезность, основательность учебного процесса», - рассказали школьники. Также гости площадки поучаствовали в интерактиве на распознание купюр, а группа направления «Таможенное дело» провела для них игру по нахождению «контрабандистов».

Понятное общение

Лекция по лингвистике и знакомство с яркой студенческой жизнью ждало ребят на факультете русской филологии и иностранных языков. «Я была на площадке "Понятное общение". Мне нравятся языки, и я хочу поступать на иняз. Мы послушали интересную лекцию от декана, поиграли против студентов в брейн-ринг и узнали о возможностях стажировок заграницей», - делится впечатлениями ученица одной из псковских школ.

Учись творить

На факультете образовательных технологий и дизайна школьники смогли почувствовать себя модельерами, воспитателями и учителями начальных классов. «Было здорово в лаборатории, которая имитирует детский сад. Там столько всего интересного! Воспитание детей – целая наука со своими "приборами", "лабораториями" и "экспериментами", - рассказывает гостья Дня открытых дверей.

Яблоко Ньютона и восстание машин

Многочисленными стали площадки, связанные с точными науками. На занятии по робототехнике школьники обсудили, рискуем ли мы прийти к восстанию машин, а также выполнили лабораторную работу по программированию роботов. Физмат организовал лекцию «Пространство и время», мастер-класс по изготовлению моделей многогранников и увлекательный лабораторный практикум по физике. Школьникам практические занятия оказались по душе. «Нам дали самим поработать с приборами. Когда ты что-то делаешь сам, своими руками, а не просто читаешь в книжке, то тебе это начинает нравится гораздо больше, появляется вдохновение, хочется заниматься этим еще и еще», - рассказывали учащиеся организаторам площадки.

Мир вокруг

Одним из самых популярных среди старшеклассников направлений стали естественные науки – в корпусе на улице Советской прошла лекция о беспозвоночных и интерактивная программа по психологии. Ребятам, которые в будущем мечтают стать врачами, удалось пройти практикум по анатомии. Особенно будущих медиков впечатлило техническое оснащение учебного процесса. «Мы не ожидали увидеть оборудование такого высокого уровня. Стол Anatomage – это довольно большая редкость, насколько я знаю, это лучшая интерактивная платформа для студента-медика», - поделились впечатлениями абитуриенты.

Закон и порядок

Распутывать сложные дела учились псковские школьники на юридическом факультете. «По следам преступлений» - так назывался самый настоящий практикум по криминалистике, где каждый учащийся мог представить себя детективом. Также для гостей провели лекцию о правовом и организационном обеспечении судопроизводства - «Примерь мантию судьи».

Учащиеся школ и учебных заведений среднего профессионального образования смогли познакомиться с преподавательским составом и профильными кафедрами, многие успели подружиться со студентами ПсковГУ. И, конечно, как настоящие студенты, ребята пообедали в студенческой столовой и бесплатно посетить тренажерный зал и бассейн.