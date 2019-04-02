Факультет вычислительной техники и электроэнергетики ПсковГУ приглашает на день открытых дверей 6 апреля в 14.00 в аудитории 21 корпуса №3 по улице Льва Толстого, 4, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.
В 2019 году на факультете более 100 бюджетных мест.
В программе дня открытых дверей:
Специалисты по данным направлениям подготовки востребованы во всех сферах деятельности, а значит что после окончания университета интересная работа найдет вас.
Справки по телефону: 79-77-34 (деканат факультета), 79-78-58 (приемная комиссия). Сайт факультета: www.fvte.pskgu.ru.