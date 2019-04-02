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Факультет вычислительной техники и электроэнергетики ПсковГУ приглашает на день открытых дверей

Факультет вычислительной техники и электроэнергетики ПсковГУ приглашает на день открытых дверей 6 апреля в 14.00 в аудитории 21 корпуса №3 по улице Льва Толстого, 4, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Если вы хотите стать высококвалифицированным специалистом в области информатики и вычислительной техники, информационных и технологий, электроэнергетики и электротехники, приходите к нам учиться!

В 2019 году на факультете более 100 бюджетных мест.

В программе дня открытых дверей:

встреча с руководством факультета, преподавателями и студентами;

викторины, интерактивные площадки по робототехнике и программированию;

посещение экспозиции по истории развития вычислительной техники.

Специалисты по данным направлениям подготовки востребованы во всех сферах деятельности, а значит что после окончания университета интересная работа найдет вас.

Справки по телефону: 79-77-34 (деканат факультета), 79-78-58 (приемная комиссия). Сайт факультета: www.fvte.pskgu.ru.