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ПсковГУ начинает приемную кампанию

С 3 апреля начинается прием документов в Псковский государственный университет.

Это современный университет, облик которого, в первую очередь, определяют передовые обучающие технологии, инновационные учебные курсы, широкие международные связи.

Сегодня ПсковГУ – это интернациональный «опорный» университет с более чем пятнадцатью тысячами студентов, слушателей и аспирантов. Университет - это 22 учебно-лабораторных корпуса, 10 комфортных студенческих общежитий, бассейн, а также Дом студента, включающий медико-реабилитационный комплекс и поликлинику. В университете учится свыше 1200 иностранных обучающихся из более чем 46 стран мира – чем не повод познакомиться с новыми друзьями по всему миру?

Наука – одна из основополагающих составляющих нашего университета. Конференции, семинары, мастер-классы преподавателей университета и его гостей, российских и зарубежных ученых, создание собственных проектов – всем этим и многим другим ты можешь заняться в стенах опорного ПсковГУ.

Быть студентом ПсковГУ не только престижно, но и увлекательно. Для тебя открыты все двери, чтобы проявить и реализовать себя. Нравится петь? Студенческие творческие коллективы и мероприятия ждут тебя. Увлекаешься журналистикой? Присоединяйся к студенческому телевидению «ТВ ПсковГУ» или к студенческим газетам университета. Не представляешь своей жизни без танцев? Студенческие коллективы с радостью примут тебя в свою дружную команду. Твое призвание компьютерные игры? Тогда соревнования по киберспорту ждут тебя. Ну, а если ты хочешь защищать права и интересы студентов, то и тут ты найдешь себя, а именно в работе студенческого профкома ПсковГУ.

Контакты приёмной комиссии: ул. Льва Толстого, 4 +7(8112) 79-78-58, +7(8112) 79-78-59, e-mail: priem@pskgu.ru.

Часы работы: 9:00 - 17:00 (пн. - пт.).