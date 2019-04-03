Финансово-экономический факультет ПсковГУ проведет день открытых дверей

Естественные и точные науки популярны среди псковских старшеклассников, выяснили в ПсковГУ

«ТВ ПсковГУ»: Зачем школьники решили стать студентами на один день?

Президент НИЦ «Курчатовский институт»: Сегодня в цене только один конкурентный товар - это интеллект