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Более 1700 человек увидели День открытых дверей ПсковГУ в Великих Луках

В Великих Луках состоялась презентационная программа Псковского государственного университета. Более 700 человек в зале ДК ЛК и более 1000 зрителей онлайн-трансляции имели возможность посмотреть концертные номера, получить ответы на вопросы и ознакомиться с программами подготовки опорного вуза региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Мероприятие открыл концерт для школьников, организованный студенческими коллективами вуза.

С приветственным словом к будущим абитуриентам обратился Дмитрий Лобарев, директор ресурсного центра ПсковГУ, он поблагодарил всех участников за проявленный интерес к мероприятию и пожелал ребятам сделать осознанный и правильный профессиональный выбор.

И.о. начальника управления образования города Великие Луки Инна Репях выразила надежду, что многие из присутствующих свяжут свою жизнь с Псковским государственным университетом, ведь именно этот вуз стал альма-матер для многих горожан, которыми сегодня гордятся не только Великие Луки, но и вся Россия.

По окончании торжественной части презентационной программы школьники получили индивидуальные консультации по программам обучения на бакалавриате, академической мобильности и возможностях стажировок в других странах, а также узнали о студенческой жизни и внеучебной деятельности.

Также в ходе Дня открытых дверей для сотрудников учреждений и предприятий была организована ярмарка программ магистратуры. Присутствующие узнали о направлениях обучения, возможностях совмещения учебного процесса с рабочим и поступления на бюджетные места.

Помимо этого, свои вопросы смогли задать и родители будущих абитуриентов, для которых была организована профориентационная площадка в конце рабочего дня.



Для тех, кто не смог присутствовать на мероприятии, студенческое телевидение ПсковГУ организовало прямую трансляцию, которую уже увидели более 1000 человек.