Универ / В помощь абитуриенту

7 фактов об общежитиях ПсковГУ

Для иногороднего студента поступление в вуз знаменует начало совершенно нового этапа. Где я буду жить? Какие у меня будут соседи? Переезд в общежитие – это страшно?

Жизнь вдали от родителей в незнакомом городе – какая она? Специалисты ПсковГУ отвечают – она комфортная, безопасная и интересная.

Жизнь в студенческом городке Псковского государственного университета это:

Близость к месту учебы

Студенческие общежития ПсковГУ – это крупный комплекс, состоящий из десяти благоустроенных общежитий, рассчитанных на более 3000 мест. Все общежития расположены в центральных районах города, близко к учебным корпусам университета.

Минимум соседей

Не стоит беспокоиться о том, что в общежитии вас ждёт несчитанное количество шумных соседей – в каждой комнате может проживать не более 3-х человек.

Удобные кухни и постирочные

В наших общежитиях удобно организовать быт - есть постирочные комнаты, оснащенные автоматическими стиральными машинами, сушильные комнаты, регулярно производится смена постельного белья. Кухни, оснащенные необходимым оборудованием, находятся на этаже.

Место для спорта и учебы

В каждом общежитии есть читальные залы, комнаты отдыха, тренажерные залы (кроме общежития по адресу ул. Льва Толстого, 42). Во всех общежитиях есть Интернет.

Для всех студентов университета действуют скидки на абонементы в бассейн. Например, месячный абонемент на 12 посещений по студенческому билету стоит всего 1500 рублей. Также в бассейне «Универсант» работает отличный тренажёрный зал.

Охраняемая территория

Территории общежитий охраняются. Каждому проживающему в общежитии студенту выдаётся личный магнитный пропуск для прохождения через турникет.

Также в ПсковГУ работает медико-реабилитационный центр с поликлиникой. Каждый студент может получить медицинскую помощь, записавшись к врачу через интернет или по телефону. В поликлинике ПсковГУ принимают врач общей практики, терапевт, офтальмолог, невролог, отоларинголог и педиатр.

Плата от 500 рублей

Ежемесячная плата за проживание в общежитиях ПсковГУ составляет от 500 до 700 рублей.

В ПсковГУ работает удобная библиотечная система. Два отделения библиотечного обслуживания работают в главном корпусе (пл. Ленина, 2) и в корпусе на Льва Толстого, 4.

На каждом факультете есть свои библиотечные фонды. Для удобства читателей создан электронный каталог, где можно посмотреть наличие той или иной книги в библиотеке.

Кроме того, вуз имеет доступ к крупным библиотечным ресурсам, таким как научная электронная библиотека eLibrary.ru, база данных Polpred.com, ЭБС «IPRbooks» и другие.

Коллективный досуг

В каждом общежитии работает студсовет, который не только помогает студентам решить бытовые вопросы, но и организует совместные мероприятия и праздники, посвящения и коллективные уборки территории. Ежегодно проводится «Месяц общежитий», в течение которого студенты соревнуются в различных сферах и выигрывают полезные для всех членов общежитского сообщества полезные призы.

Еще одно место для студенческого творчества - Центр студенческих инициатив. Просторный конференц-зал для заседаний студенческого самоуправления, студия студенческого телевидения, зал для занятий фитнесом и танцами находятся в едином пространстве в самом центре города.

Рядом с Центром – Университетский сквер, который собирает многочисленные студенческие мероприятия, служит площадкой для спортивных мероприятий и отдыха.

По всем вопросам, касающимся заселения в общежитие, можно обратиться в Дирекцию студенческих общежитий ПсковГУ по телефонам: 8 (8112) 56-46-47, 8-921-116-57-77.

Подробную информацию об общежитиях университета, правила проживания, таблицу стоимости проживания и образец договора найма смотрите здесь.

Живи комфортно. Поступай в ПсковГУ.