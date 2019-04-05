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5 эффективных источников информации для абитуриента

Где искать информацию о поступлении в ПсковГУ? Способов много. Обратиться к сотрудникам Приемной комиссии, изучить все самому или задать вопрос в интернете – решать вам. Рассказываем, где искать ответы на сложные вопросы, чтобы поступление в вуз не было испытанием и прошло без лишней суеты.