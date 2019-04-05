5 эффективных источников информации для абитуриента

Где искать информацию о поступлении в ПсковГУ? Способов много. Обратиться к сотрудникам Приемной комиссии, изучить все самому или задать вопрос в интернете – решать вам. Рассказываем, где искать ответы на сложные вопросы, чтобы поступление в вуз не было испытанием и прошло без лишней суеты.
Страница на сайте ПсковГУ «Абитуриенту». В разделе есть ответы на все вопросы, касающиеся поступления. Для того, чтобы не запутаться в ссылках и документах, сотрудники вуза собрали ответы на часто задаваемые вопросы в одном месте: FAQ для абитуриента и отдельно – FAQ для поступающих в магистратуру. Здесь есть все: какие документы нужны для поступления, как их подать, какие существуют скидки и бонусы, что такое квоты и целевые направления и многое другое.
Если вопрос все-таки остался без ответа, можно задать его напрямую в разделе «Задать вопрос». Сотрудники приемной комиссии получат его и ответят в течение часа в рабочие часы.
Если считаете поиск информации на сайте неудобным, для вас работает группа ВКонтакте «Абитуриент ПсковГУ 2019». В группе выкладываются самые свежие новости о ходе приёмной кампании. А ещё работает удобный чат, куда также можно смело задавать вопросы. В течение нескольких часов сотрудник приёмной комиссии обязательно на него ответит.
Хотите получить подробную консультацию напрямую от сотрудников университета? Каждый день в рабочее время специалисты готовы ответить на вопросы по телефону горячей линии 8 800 55 09 410, телефонам приемной комиссии +7(8112) 79-78-58 и +7(8112) 79-78-59, или по электронной почте priem@pskgu.ru.
Для тех, кто предпочитает живое общение, каждый будний день с 9 до 17 часов работает Приемная комиссия. Она расположена в центральном районе города – на улице Льва Толстого, дом 4. Можно прийти туда лично и пообщаться с представителями факультетов, задать вопросы и подать документы.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор