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Эксперт ПсковГУ поделилась опытом в сфере профориентации для абитуриентов с инвалидностью

22 апреля состоялась Международная открытая дискуссионная площадка «Inclusive Open Air» по теме «Проблемы и перспективы профориентации лиц с ОВЗ и инвалидностью». Встреча проходила в формате вебинара на базе Ресурсного учебно-методического центра Северо-Западного федерального округа Череповецкого государственного университета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении информационной политики и связей с общественностью, Псковский государственный университет представила директор Студенческого центра поддержки маломобильных граждан ПсковГУ Наталья Укатова. Она поделилась успешным опытом реализации событийной профориентации для абитуриентов с инвалидностью в ПсковГУ, рассказала о новых форматах в данном направлении, в частности о проведении «Ночи науки» для школьников с инвалидностью и ОВЗ.

Специалисты обсудили современные инструменты профессионального ориентирования школьников с учетом состояния здоровья, проблемы и перспективы работы в данном направлении. Большое внимание уделялось необходимости адекватной оценке своих возможностей и ресурсов как со стороны школьников с инвалидностью и ОВЗ, так и со стороны вузов при приеме данной категории абитуриентов. В ходе работы площадки обсуждались сервисы для профтестирования, подробно остановились на работе федерального портала https://инклюзивноеобразование.рф.

К участию также были привлечены школьники с инвалидностью и представители родительских сообществ.

Работа открытой дискуссионной площадки позволяет обмениваться опытом и мнениями между вузами, находить решение некоторых проблем, открывать перспективы и совершенствовать методы работы.