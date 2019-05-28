ПсковГУ: Как не пропустить даты приема

завершение приёма заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места;

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление и оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления)