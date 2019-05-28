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ПсковГУ: Как не пропустить даты приема

28.05.2019 12:36|ПсковКомментариев: 0

На сайте ПсковГУ в разделе «Абитуриенту» опубликован график приема на бакалавриат и специалитет по очной и очно-заочной формам обучения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, самые важные даты приема указаны в таблице ниже.

Событие

Даты

бюджетные места

платные места

Начало приёма документов

03 апреля

завершение приёма документов от поступающих на основании результатов вступительных испытаний (в том числе дополнительных), проводимых вузом самостоятельно

16 июля

19 августа

завершение проведения вступительных испытаний

26 июля

23 августа

завершение приёма документов от поступающих по результатам ЕГЭ

26 июля

23 августа

размещение списков поступающих на официальном сайте и информационном стенде Приёмной комиссии

27 июля

-

Приоритетный этап зачисления

завершение приёма заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа установленного образца от поступающих без вступительных испытаний, в рамках квоты приёма лиц, имеющих особое право и в рамках квоты целевого приёма

28 июля

-

зачисление поступающих без вступительных испытаний, в рамках квоты приёма лиц, имеющих особое право и в рамках квоты целевого приёма, подавших заявление о согласии на зачисление и предоставивших оригинал документа установленного образца

29 июля

-

Первый этап зачисления на основные конкурсные места

завершение приёма заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места;

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление и оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления)

18.00

1 августа

-

зачисление лиц, подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% основных конкурсных мест

3 августа

-

Второй этап зачисления на основные конкурсные места

завершение приёма заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление и оригинал документа установленного образца, до заполнения 100% основных конкурсных мест

18.00

6 августа

-

зачисление лиц, подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа установленного образца, до заполнения 100% основных конкурсных мест

8 августа

-

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

завершение оформления договоров об оказании платных образовательных услуг и приёма заявлений о согласии на зачисление от поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

-

27 августа

сроки зачисления лиц, заключивших договор об оказании платных образовательных услуг и подавших заявление о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

-

28 августа
Теги: #ПсковГУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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