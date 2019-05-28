ПсковГУ: Как не пропустить даты приема

На сайте ПсковГУ в разделе «Абитуриенту» опубликован график приема на бакалавриат и специалитет по очной и очно-заочной формам обучения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, самые важные даты приема указаны в таблице ниже.
|
Событие
|
Даты
|
бюджетные места
|
платные места
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Начало приёма документов
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03 апреля
|
завершение приёма документов от поступающих на основании результатов вступительных испытаний (в том числе дополнительных), проводимых вузом самостоятельно
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16 июля
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19 августа
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завершение проведения вступительных испытаний
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26 июля
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23 августа
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завершение приёма документов от поступающих по результатам ЕГЭ
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26 июля
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23 августа
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размещение списков поступающих на официальном сайте и информационном стенде Приёмной комиссии
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27 июля
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-
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Приоритетный этап зачисления
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завершение приёма заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа установленного образца от поступающих без вступительных испытаний, в рамках квоты приёма лиц, имеющих особое право и в рамках квоты целевого приёма
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28 июля
|
-
|
зачисление поступающих без вступительных испытаний, в рамках квоты приёма лиц, имеющих особое право и в рамках квоты целевого приёма, подавших заявление о согласии на зачисление и предоставивших оригинал документа установленного образца
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29 июля
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-
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Первый этап зачисления на основные конкурсные места
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завершение приёма заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление и оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления)
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18.00
1 августа
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-
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зачисление лиц, подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% основных конкурсных мест
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3 августа
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-
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Второй этап зачисления на основные конкурсные места
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завершение приёма заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление и оригинал документа установленного образца, до заполнения 100% основных конкурсных мест
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18.00
6 августа
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-
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зачисление лиц, подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа установленного образца, до заполнения 100% основных конкурсных мест
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8 августа
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-
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Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
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завершение оформления договоров об оказании платных образовательных услуг и приёма заявлений о согласии на зачисление от поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
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-
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27 августа
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сроки зачисления лиц, заключивших договор об оказании платных образовательных услуг и подавших заявление о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
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-
|
28 августа