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Министр Котюков о бюджетных местах в вузах: В этом году шансы поступить у выпускников увеличились

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков в интервью РБК рассказал, что в 2019 году показатель соотношения количества бюджетных мест в вузах и выпускников школ практически рекордный.

«Законодательно установлен объем так называемой государственной гарантией, то есть количество людей, которые могут обучаться за счет средств федерального бюджета. Норма прописана четко законом - 800 человек на каждые 10 тысяч человек населения в возрасте соответствующем, в этом смысле эти цифры ежегодно уточняются в связи с демографической ситуацией в стране», - сказал Котюков, отвечая на вопрос, будет ли изменяться количество бюджетных мест.

В этом году в Псковской области 2908 человек окончили 11 класс. Количество бюджетных мест, выделенных в опорном университете на приемную кампанию 2019 году - 1335. Это приблизительно 46 % от общего числа выпускников по Псковской области. Шанс поступить на бюджетное место в 2019 году возрос. Фактически каждый второй выпускник области может претендовать на бюджет в опорном вузе.

Напомним, что 26 июля завершается прием документов на очную форму обучения от поступающих по результатам ЕГЭ на бюджетные места на программы бакалавриата и специалитета.