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В ПсковГУ запустят международные сетевые программы

В Псковском государственном университете запустят международные сетевые программы обучения. По итогам обучения по этим программам, студенты будут получать сертификаты от зарубежных партнеров ПсковГУ, которые помогут продолжить образование заграницей. Об этом рассказала врио ректора Наталья Ильина на пресс-брифинге, посвященном преобразованиям в ПсковГУ, который прошел в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

В рамках сетевых программ планируется привлечение иностранных специалистов, которые будут вести различные дисциплины. Также для студентов откроется возможность обучения заграницей, речь идет и о магистратурах, и о других видах обучения. «Мы хотим, чтобы после окончания вуза у студента была возможность продолжить обучение там, где он захочет. В том числе, чтобы с нашим дипломом можно было учиться, например, в магистратуре за рубежом», - рассказала Наталья Ильина.

На данный момент программы разрабатываются, но уже достигнуты определенные договоренности с Даугафпилом, Резекне, с городами Финляндии и Чехии.