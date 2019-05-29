Универ / В помощь абитуриенту

179 заявлений уже подано в приемную комиссию ПсковГУ

На сегодняшний день в приемную комиссию ПсковГУ на программы высшего образования подали 179 уже заявлений, рассказали представители ПсковГУ на на пресс-брифинге в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Анализируя динамику госзаказа можно отметить тенденцию увеличения общего количества бюджетных мест для приема в униврситет. В текущем году увеличение госзадания произошло на 14 мест. Увеличен госзаказ на технические направления подготовки на 28%, возросло количество мест, выделенных на специальность «Лечебное дело» с 20 в 2018 году до 40 в 2019 году.

Из нововведений 2019 года следует отметить, что с этого года вступает в действие порядок на целевое обучение. С одной стороны количество мест на целевое обучение существенно увеличено, с другой стороны к поступающим на целевые места предъявляется большая ответственность за выполнение обязательств, прописанных в договоре о целевом обучении.

В этом году в ПсковГУ установлена квота целевого приема по направлениям от 10 до 60%. Наибольшее количество мест выделено на программы педагогического образования — 45 мест и специальность «Лечебное дело» - 25 мест.

Абитуриенты могут помимо ЕГЭ получить дополнительные конкурсные баллы, начисленные за индивидуальные достижения: наличие аттестата с отличием, золотой знак ГТО, участие в творческих конкурсах, олимпиадах, проводимых вузами.