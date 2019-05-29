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ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Лечебное дело»

Направление «Лечебное дело» готовит врачей-специалистов, обладающих фундаментальными знаниями и способных осуществлять профессиональную деятельность в сфере здравоохранения, направленную на повышение качества медицинского обслуживания населения, создание условий для охраны здоровья граждан и эффективного использования ресурсов здравоохранения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Социальная значимость программы подготовки специалиста по специальности «Лечебное дело» определяется высокой востребованностью медицинскими учреждениями врачей данной специальности.

Образовательная программа разработана и утверждена с учетом требований рынка труда в соответствии с запросом региона и дефицитом врачей данной специальности.

Реализация практической подготовки на базе медицинских учреждений области с возможным трудоустройством.

Стоимость обучения по сравнению с другими вузами России – минимальная и составляет 142 380 рублей, также в 2019 году на данную специальность в университете выделено 40 бюджетных мест.

Студентов научат не только успешно проводить диагностику и лечение заболеваний, но и заниматься просветительской и профилактической работой, а также:

вести диспансерное наблюдение за пациентами

проводить противоэпидемиологические мероприятия

работать с медикаментами и медико-технической аппаратурой

диагностировать заболевания и патологии

назначать адекватное лечение, проводить лечебные и реабилитационные мероприятия

проводить судебно-медицинскую экспертизу

контролировать качество оказания медицинской помощи населению

вести медицинскую документацию и управлять медицинским персоналом

Специальность, которую получит студент после 6 лет очного обучения - врач-лечебник (врач-терапевт участковый), далее в соответствии с полученной специализацией в ординатуре в государственных или частных медицинских учреждениях: в поликлиниках и стационарах, в специализированных клиниках и медицинских центрах, в подразделениях экстренной медицины и в отделениях скорой помощи, в медицинских кабинетах предприятий и в подразделениях медицины катастроф.

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С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.