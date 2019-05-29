ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Лечебное дело»

Направление «Лечебное дело» готовит врачей-специалистов, обладающих фундаментальными знаниями и способных осуществлять профессиональную деятельность в сфере здравоохранения, направленную на повышение качества медицинского обслуживания населения, создание условий для охраны здоровья граждан и эффективного использования ресурсов здравоохранения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.
Социальная значимость программы подготовки специалиста по специальности «Лечебное дело» определяется высокой востребованностью медицинскими учреждениями врачей данной специальности.
Образовательная программа разработана и утверждена с учетом требований рынка труда в соответствии с запросом региона и дефицитом врачей данной специальности.
Реализация практической подготовки на базе медицинских учреждений области с возможным трудоустройством.
Студентов научат не только успешно проводить диагностику и лечение заболеваний, но и заниматься просветительской и профилактической работой, а также:
Специальность, которую получит студент после 6 лет очного обучения - врач-лечебник (врач-терапевт участковый), далее в соответствии с полученной специализацией в ординатуре в государственных или частных медицинских учреждениях: в поликлиниках и стационарах, в специализированных клиниках и медицинских центрах, в подразделениях экстренной медицины и в отделениях скорой помощи, в медицинских кабинетах предприятий и в подразделениях медицины катастроф.
С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.