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ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление «Психология служебной деятельности»

Направление «Психология служебной деятельности» в Псковском государственном университете готовит высококвалифицированных конкурентоспособных психологов для работы в силовых структурах и воинских подразделениях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

К образовательному процессу привлекаются действующие высококвалифицированные специалисты-практики из силовых структур. Места практик позволяют уже в период обучения установить контакты с работодателями Псковской области.

Программа обучения рассчитана на 5 лет и дает возможность выпускникам преподавать психологию в высших учебных заведениях.

Знание психологии помогает не только быть успешным в профессии, но и повышает личную эффективность в повседневной жизни.

По окончанию университета выпускник сможет работать в должности психолога в силовых структурах и структурах государственной службы (УВД, УФСИН, МЧС, таможенная служба, прокуратура, следственный комитет, налоговая инспекция, федеральная служба судебных приставов и т.д.), а также в военкоматах, воинских подразделениях. Также возможна дополнительная профессиональная подготовка и работа в качестве полиграфолога, специалиста по судебно-психологической экспертизе. В коммерческих структурах данная специальность может быть востребована в частных охранных предприятиях, инкассаторских службах банков и других организациях, где требуется психологическое сопровождение персонала, занимающегося видами деятельности, связанными с риском.

С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.