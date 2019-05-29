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ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Юриспруденция»

Целью обучения на направлении «Юриспруденция» в Псковском государственном университете является обеспечение фундаментальной, комплексной, качественной практико-ориентированной подготовки квалифицированных специалистов в сфере юриспруденции по профилю подготовки.

Преимущества обучения в ПсковГУ — это высокий процент трудоустройства выпускников в правоохранительные органы и возможность продолжить образование в магистратуре ПсковГУ согласно профилю подготовки.

Где сможет работать выпускник?

органы прокуратуры (помощник, заместитель прокурора, прокурор)

Следственный Комитет Российской Федерации (следователь)

УМВД России по Псковской области (следователь, дознаватель, оперуполномоченный и др.)

Адвокатская палата Псковской области (помощник адвоката с возможностью приобретения статуса адвоката в установленном федеральным законодательством порядке)

Псковский областной суд (помощник судьи, секретарь судебного заседания)

На направлении предусмотрены различные формы обучения: очная – 4 года, очно-заочная – 4 года 6 месяцев и заочная – 5 лет.

С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.