ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Юриспруденция»

Целью обучения на направлении «Юриспруденция» в Псковском государственном университете является обеспечение фундаментальной, комплексной, качественной практико-ориентированной подготовки квалифицированных специалистов в сфере юриспруденции по профилю подготовки.
Преимущества обучения в ПсковГУ — это высокий процент трудоустройства выпускников в правоохранительные органы и возможность продолжить образование в магистратуре ПсковГУ согласно профилю подготовки.
Где сможет работать выпускник?
На направлении предусмотрены различные формы обучения: очная – 4 года, очно-заочная – 4 года 6 месяцев и заочная – 5 лет.
С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.