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ПсковГУ объявляет набор абитуриентов на образовательную программу подготовки Теология

По благословению Митрополита Тихона Псковский государственный университет объявляет набор абитуриентов на образовательную программу подготовки Теология с формированием дополнительных компетенций «Музейное дело» и «Охрана объектов культурного и природного наследия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

Профессии, связанные с охраной и изучением памятников, с организацией музейного и экскурсионного дела становятся сегодня все более востребованными. Это особенно касается Псковской области - самой богатой в нашей стране по количеству древних памятников церковной архитектуры, где с каждым годом растет количество туристов и паломников. Студенты, обучающиеся по данному направлению, получат как базовое богословское образование, так и образование в области истории искусств, музеологии и охраны объектов культурного наследия.

Кто для этого нужен?

Нужны молодые люди, любящие отечественную культуру и искусство, готовые посвятить себя изучению богословия, иконописи, живописи, архитектуры, археологии, словесности, организации музейной и экскурсионной деятельности.

Что придется изучать?

За четыре года обучения на бакалавриате необходимо освоить основы следующих дисциплин: православное вероучение, история церкви, церковная архитектура, церковное искусство, античная философия, мировая художественная культура, русская художественная культура, риторика, музейное дело, организация туристической и паломнической деятельности, иностранный язык и многих других.

Кто будет преподавать?

При содействии Псковской митрополии к преподаванию будут привлекаться не только лучшие специалисты Пскова, но и преподаватели из МГУ им. Ломоносова, Сретенской и Московской духовных семинарий, других ведущих ВУЗов нашей страны.

Где будут работать выпускники?

В многочисленных музеях, туристических и паломнических центрах (в том числе в Псковской области), в организациях охраны памятников, в учебных заведениях.

Приемная комиссия: г. Псков, ул. Л.Толстого, д.4, +7(8112) 79-78-58, +7(8112) 79-78-59, priem@pskgu.ru.