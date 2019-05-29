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ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Конструирование изделий легкой промышленности»

Целью обучения на направлении «Конструирование изделий легкой промышленности» является подготовка высококвалифицированных инженера конструктора и высококлассных конкурентноспособных специалистов в области лёгкой промышленности, владеющих современными технологиями в области конструирования изделий легкой промышленности, востребованных на рынке труда Псковского региона, Псковской области, Северо-Западном регионе и РФ.

Студенты участвуют в создании и продвижении различных индивидуальных и коллективных проектов по конструированию и изготовлению одежды. Разносторонняя подготовка специалиста, предполагающая развитие его гуманитарной сферы, естественно-математический способностей, технологической, конструкторской и художественной направленности. Программа включает в себя высокую творческую составляющую обучения, позволяющую каждому раскрыть и реализовать свои возможности.

В программе обучения заявлено широкое использование на лекциях и практических занятиях инновационных технологий: игр, кейсов, проектов, дискуссий, дидактических квестов, технологий handmade.

Выпускник будет уметь:

конструирование одежды различного назначения, в том числе с использованием современных компьютерных технологий проектирования

создавать модели одежды различного назначения

проектировать конструкции швейных изделий и координировать процесс производства на швейном предприятии

разработка и изготовление лекал любой сложности для одежды

техническое размножение или градация лекал по ростам и размерам

изготовление технических эскизов модели

С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.