ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Конструирование изделий легкой промышленности»

Целью обучения на направлении «Конструирование изделий легкой промышленности» является подготовка высококвалифицированных инженера конструктора и высококлассных конкурентноспособных специалистов в области лёгкой промышленности, владеющих современными технологиями в области конструирования изделий легкой промышленности, востребованных на рынке труда Псковского региона, Псковской области, Северо-Западном регионе и РФ.
Студенты участвуют в создании и продвижении различных индивидуальных и коллективных проектов по конструированию и изготовлению одежды. Разносторонняя подготовка специалиста, предполагающая развитие его гуманитарной сферы, естественно-математический способностей, технологической, конструкторской и художественной направленности. Программа включает в себя высокую творческую составляющую обучения, позволяющую каждому раскрыть и реализовать свои возможности.
В программе обучения заявлено широкое использование на лекциях и практических занятиях инновационных технологий: игр, кейсов, проектов, дискуссий, дидактических квестов, технологий handmade.
Выпускник будет уметь:
С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.