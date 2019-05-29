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ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Государственное и муниципальное управление»

Целью обучения на направлении «Государственное и муниципальное управление» является подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере государственного и муниципального управления, способных решать актуальные вопросы социально-экономического развития региона и муниципальных образований.

На направлении представлены очная и заочная форма обучения, 4 года (по очной форме обучения)/5 лет (по заочной форме обучения). Также для студентов есть возможность перевода с внебюджетного места на бюджетное в случае освобождения места.

Студент получит современные знания в области государственного и муниципального управления, ежегодную практику в органах власти: в органах исполнительной и законодательной власти Псковской области, в территориальных подразделениях федеральных органов власти РФ, в органах местного самоуправления.

Обучение также гарантирует развитие лидерских и управленческих навыков и возможность зачисления в резерв управленческих кадров органов государственной власти и МСУ.

Что будет уметь выпускник?

разрабатывать, реализовывать и оценивать проекты в области государственного и муниципального управления

свободно ориентироваться в действующей правовой системе, разрабатывать проекты нормативно-правовых актов

использовать передовые управленческие технологии и методы кадровой работы

применять количественные и качественнее методы анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов власти и организаций

осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания.