ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Государственное и муниципальное управление»

Целью обучения на направлении «Государственное и муниципальное управление» является подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере государственного и муниципального управления, способных решать актуальные вопросы социально-экономического развития региона и муниципальных образований.
На направлении представлены очная и заочная форма обучения, 4 года (по очной форме обучения)/5 лет (по заочной форме обучения). Также для студентов есть возможность перевода с внебюджетного места на бюджетное в случае освобождения места.
Студент получит современные знания в области государственного и муниципального управления, ежегодную практику в органах власти: в органах исполнительной и законодательной власти Псковской области, в территориальных подразделениях федеральных органов власти РФ, в органах местного самоуправления.
Обучение также гарантирует развитие лидерских и управленческих навыков и возможность зачисления в резерв управленческих кадров органов государственной власти и МСУ.
Что будет уметь выпускник?
С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.