ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Зарубежное регионоведение»

Целью обучения на направлении «Зарубежное регионоведение» является подготовка выпускника способного осуществлять предоставление информационных, коммуникационных, аналитических и консультационных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в комплексной систематизированной информации о странах европейского региона.
«Зарубежное регионоведение» - единственная в Псковской области образовательная программа предоставляющая возможность стать экспертом в области международных связей и трансграничного сотрудничества с представителями государств европейского региона.
Обучение также предполагает углубленное изучение двух иностранных языков, а студенты постоянно принимают участие в международных летних и зимних школах, семинарах, конференциях.
На 2019 год выделено 10 бюджетных мест для обучения на данном направлении.
Что будет уметь выпускник?
- организация деятельности на уровне младших сотрудников международных отделов, департаментов и зарубежных представительств
- организация международных обменов (выставок, презентаций, аукционов и иных мероприятий) в сфере культуры и туризма
- собирать и анализировать информацию по актуальным проблемам развития европейского региона, писать тексты научного и популярного характера, давать консультации и экспертные оценки.
Где выпускник сможет работать?
- Младший сотрудник органов местного самоуправления, ответственный за проведение международного сотрудничества (федеральные, региональные и муниципальные органы власти);
- Международно-политический консультант и аналитик (коммерческие компании, некоммерческие и общественные организации, международные организации);
- Международный обозреватель (средства массовой информации);
- Младший специалист по международному культурному обмену и гуманитарному взаимодействию (культурно-просветительские организации и фонды, туристические фирмы).
С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.