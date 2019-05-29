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ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Зарубежное регионоведение»

Целью обучения на направлении «Зарубежное регионоведение» является подготовка выпускника способного осуществлять предоставление информационных, коммуникационных, аналитических и консультационных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в комплексной систематизированной информации о странах европейского региона.

«Зарубежное регионоведение» - единственная в Псковской области образовательная программа предоставляющая возможность стать экспертом в области международных связей и трансграничного сотрудничества с представителями государств европейского региона.

Обучение также предполагает углубленное изучение двух иностранных языков, а студенты постоянно принимают участие в международных летних и зимних школах, семинарах, конференциях.

На 2019 год выделено 10 бюджетных мест для обучения на данном направлении.

Что будет уметь выпускник?

организация деятельности на уровне младших сотрудников международных отделов, департаментов и зарубежных представительств

организация международных обменов (выставок, презентаций, аукционов и иных мероприятий) в сфере культуры и туризма

собирать и анализировать информацию по актуальным проблемам развития европейского региона, писать тексты научного и популярного характера, давать консультации и экспертные оценки.

Где выпускник сможет работать?

Младший сотрудник органов местного самоуправления, ответственный за проведение международного сотрудничества (федеральные, региональные и муниципальные органы власти);

Международно-политический консультант и аналитик (коммерческие компании, некоммерческие и общественные организации, международные организации);

Международный обозреватель (средства массовой информации);

Младший специалист по международному культурному обмену и гуманитарному взаимодействию (культурно-просветительские организации и фонды, туристические фирмы).

С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.