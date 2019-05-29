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ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Реклама и связи с общественностью»

Целью обучения на направлении «Реклама и связи с общественностью» является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных решать профессиональные задачи в сфере рекламы и связей с общественностью, обладающих социально-личностными, общенаучными, инструментальными и профессиональными компетенциями.

Обучение на данном направлении формирует специалистов, занимающих активную гражданскую позицию и направляющих свою профессиональную деятельность на решение социально значимых проблем и готовит квалифицированные кадры, обладающие универсальными и профессиональными компетенциями в коммуникационной сфере, подготовленные к работе в сфере рекламы и PR и востребованных на рынке труда.

Во время обучения студенты участвуют в создании и продвижении различных индивидуальных и коллективных проектов в сфере рекламы и PR. На направлении читается большое количество открытых лекций высококвалифицированными практиками из сферы PR, рекламы и журналистики, представляющими, как государственные структуры, так и коммерческие организации.

Что будет уметь выпускник?

осуществлять проектную деятельность в сфере рекламы и связей с общественностью в соответствии с поставленными проблемами, целями и задачами

участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и мероприятий

выполнять производственные задачи по рекламе и связям с общественностью в государственных и муниципальных структурах с учетом правовых и этических норм

выполнять в государственных и муниципальных структурах маркетинговые исследования, исследования целевых аудиторий и групп общественности.

С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.