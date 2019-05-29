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Более 80 заявлений подали в ПсковГУ в рамках выездной приемной комиссии

Впервые Псковский государственный университет провел прием документов за пределами приемной комиссии. В начале июля выездная приемная комиссия побывала в Гдове, Острове и Опочке. Специалисты по приему в университет принимали заявления на программы высшего и среднего профессионального образования и консультировали абитуриентов по вопросам поступления. Такой формат работы вызвал неподдельный интерес у абитуриентов и их родителей - более 80 заявлений было подано для поступления в университет за несколько дней работы выездных специалистов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

«За время работы нашего выездного центра к нам обратилось очень много человек за консультацией, отзывы о такой работе только положительные, ведь ребятам не нужно тратить время и деньги для поездки в Псков», - отмечает начальник отдела по приему в университет Александр Стрикунов.

Псковский государственный университет обязательно продолжит прием документов и консультации в других городах нашего региона.