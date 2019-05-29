ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Медицинская биохимия» 

Целью обучения на направлении «Медицинская биохимия» является подготовка высококвалифицированных специалистов, освоивших программу специалитета и способных осуществлять медицинскую, научно-исследовательскую, организационно-управленческую деятельность в сфере медико-биохимических технологий.
Образовательная программа разработана и утверждена с учетом требований рынка труда в соответствии с запросом региона и дефицитом врачей данной специальности. Рынку труда нужны специалисты по иммунологическим и генетическим исследованиям.
При обучении реализуется практическая подготовка на базе медицинских учреждений области с перспективным трудоустройством.
У студентов есть возможность совмещать научно-исследовательскую деятельность с карьерой в педагогической и деловой среде. Стоимость обучения, по сравнению с другими вузами России - минимальная и составляет всего 142 380 рублей. Также на 2019 год предусмотрено 20 бюджетных мест.
Выпускники специалитета претендуют на должности:
Приобретенные практические знания и умения позволят выпускнику работать в государственных и частных клинических, бактериологических, биохимических лабораториях, фармацевтических компаниях, научно-исследовательских и лечебно-профилактических центрах, медико-генетических консультациях, центрах планирования семьи.
С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.