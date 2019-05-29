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ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Медицинская биохимия»

Целью обучения на направлении «Медицинская биохимия» является подготовка высококвалифицированных специалистов, освоивших программу специалитета и способных осуществлять медицинскую, научно-исследовательскую, организационно-управленческую деятельность в сфере медико-биохимических технологий.

Образовательная программа разработана и утверждена с учетом требований рынка труда в соответствии с запросом региона и дефицитом врачей данной специальности. Рынку труда нужны специалисты по иммунологическим и генетическим исследованиям.

После прохождения первичной профессиональной аккредитации можно идти работать врачом клинической лабораторной диагностики. Деятельность специалиста данного направления многогранна, позволяет участвовать как в постановке диагноза, так и в осуществлении контроля лечения больных. Большое количество частных лабораторий облегчает поиск работы.

При обучении реализуется практическая подготовка на базе медицинских учреждений области с перспективным трудоустройством.

У студентов есть возможность совмещать научно-исследовательскую деятельность с карьерой в педагогической и деловой среде. Стоимость обучения, по сравнению с другими вузами России - минимальная и составляет всего 142 380 рублей. Также на 2019 год предусмотрено 20 бюджетных мест.

Выпускники специалитета претендуют на должности:

врач-биохимик

врач-лаборант

врач-генетик

врач-вирусолог

врач-бактериолог

врач судебно-медицинской экспертизы

лабораторный диагност

Приобретенные практические знания и умения позволят выпускнику работать в государственных и частных клинических, бактериологических, биохимических лабораториях, фармацевтических компаниях, научно-исследовательских и лечебно-профилактических центрах, медико-генетических консультациях, центрах планирования семьи.

С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.