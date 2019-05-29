ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Социальная работа»

Целью обучения на направлении «Социальная работа» является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных решать профессиональные задачи в социальной сфере, обладающих социально-личностными, общенаучными, инструментальными и профессиональными компетенциями.
Обучение гарантирует вовлеченность студентов с первых курсов в научно-исследовательскую и гуманистически ориентированную волонтерскую деятельность и благотворительность.
Выпускники направления «Социальная работа» востребованы в органах государственного и муниципального управления, негосударственных некоммерческих организациях, службах социальной защиты населения.
На направлении представлены очная и заочная форма обучения, 4 года (по очной форме обучения)/4 года 6 месяцев (по заочной форме обучения). В этом году выделено 10 бюджетных мест по очной форме обучения и 10 по заочной форме обучения.
Что будет уметь выпускник?
С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.