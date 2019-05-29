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ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Социальная работа»

Целью обучения на направлении «Социальная работа» является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных решать профессиональные задачи в социальной сфере, обладающих социально-личностными, общенаучными, инструментальными и профессиональными компетенциями.

Обучение гарантирует вовлеченность студентов с первых курсов в научно-исследовательскую и гуманистически ориентированную волонтерскую деятельность и благотворительность.

Выпускники направления «Социальная работа» востребованы в органах государственного и муниципального управления, негосударственных некоммерческих организациях, службах социальной защиты населения.

На направлении представлены очная и заочная форма обучения, 4 года (по очной форме обучения)/4 года 6 месяцев (по заочной форме обучения). В этом году выделено 10 бюджетных мест по очной форме обучения и 10 по заочной форме обучения.

Что будет уметь выпускник?

диагностировать, прогнозировать и проектировать социальные процессы и развитие индивидуальных жизненных ситуаций

применять инновационных социальные технологий в различных сферах жизни для решения задач социальной защиты и активизации различных групп населения

эффективно общаться и быть медиатором в переговорах

консультировать по правовым, психологическим, социально-педагогическим вопросам

С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.