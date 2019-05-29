Универ / В помощь абитуриенту

Большинство абитуриентов из Пскова и области считают ПсковГУ приоритетным для поступления

По данным социологического анкетирования, проведенного Центром социологии и региональной политики ПсковГУ, 69,4% абитуриентов нацелены поступать в Псковский государственный университет. В исследовании участвовали 300 поступающих из Пскова (47,8%), районов Псковской области (26,3%), других регионов (25,4%) и других стран (0,4%), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Вторым по приоритетности поступления городом оказался Санкт-Петербург: его выбрали 17,2% опрошенных.

Большинство поступающих черпают необходимую информацию о вузе на сайте ПсковГУ (26,5%), однако многие также пользуются группой ВКонтакте «Абитуриент ПсковГУ 2019» и интернет-справочниками.

91,7% опрошенных доверяют доступной в различных источниках информации о ПсковГУ: 57,5% на вопрос «Вызывает ли у Вас доверие информация о ПсковГУ?» ответили «да, вполне», 34,2% - «скорее да».

Опрошенные абитуриенты оценивают информацию о ПсковГУ как современную (82,2%), убедительную (90,1%), оригинальную (64,5%), интересную (87,6%) и полезную (89,8%).

Напомним, что абитуриенты могут подать документы в ПсковГУ на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования.

Подать документы в университет можно по электронной почте, через личный кабинет на сайте, непосредственно в Приемной комиссии, «Почтой России» и через доверенное лицо.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-800-550-94-10 – звонок по России бесплатный.