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ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Строительство»

Целью обучения на направлении «Строительство» является формирование системных знаний и компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в сфере промышленного и гражданского строительства и позволяющих выполнять проектные работы в строительстве, приобретение знаний в области современных технологий, применяемых в строительном производстве.

На направлении в качестве преподавателей-практиков работают ведущие специалисты строительной отрасли Псковского региона.

Студенты проходят практику на базе таких ведущих строительных предприятий и организаций города Пскова и Псковской области, как ОАО «Псковжилстрой», ООО «ЭГЛЕ», ООО «Псковская реставрационная мастерская № 1» и другие.

На 2019 год на очном направлении обучения выделено 33 бюджетных места.

Что будет уметь выпускник?

осуществлять подготовку к производству строительных работ на объектах капитального строительства

оперативно управлять строительными работами на объектах капитального строительства

организовывать материально-техническое обеспечение производства строительных работ на объектах капитального строительства

контролировать качество производства строительных работ на объекте капитального строительства

внедрять системы менеджмента качества на участке строительства

предоставлять заказчику результаты выполнения строительных работ

Выпускник данного направления сможет работать в проектных, строительных и эксплуатационных организациях, на предприятиях строительной индустрии, федеральных, региональных и муниципальных структурах и учреждениях, ответственных за организацию и управление строительством.

С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.