ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Строительство»

Целью обучения на направлении «Строительство» является формирование системных знаний и компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в сфере промышленного и гражданского строительства и позволяющих выполнять проектные работы в строительстве, приобретение знаний в области современных технологий, применяемых в строительном производстве.
На направлении в качестве преподавателей-практиков работают ведущие специалисты строительной отрасли Псковского региона.
Студенты проходят практику на базе таких ведущих строительных предприятий и организаций города Пскова и Псковской области, как ОАО «Псковжилстрой», ООО «ЭГЛЕ», ООО «Псковская реставрационная мастерская № 1» и другие.
На 2019 год на очном направлении обучения выделено 33 бюджетных места.
Что будет уметь выпускник?
Выпускник данного направления сможет работать в проектных, строительных и эксплуатационных организациях, на предприятиях строительной индустрии, федеральных, региональных и муниципальных структурах и учреждениях, ответственных за организацию и управление строительством.
С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.