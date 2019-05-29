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ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Строительство»

26.07.2019 17:00|ПсковКомментариев: 0

Целью обучения на направлении «Строительство» является формирование системных знаний и компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в сфере промышленного и гражданского строительства и позволяющих выполнять проектные работы в строительстве, приобретение знаний в области современных технологий, применяемых в строительном производстве.

На направлении в качестве преподавателей-практиков работают ведущие специалисты строительной отрасли Псковского региона.

Студенты проходят практику на базе таких ведущих строительных предприятий и организаций города Пскова и Псковской области, как ОАО «Псковжилстрой», ООО «ЭГЛЕ», ООО «Псковская реставрационная мастерская № 1» и другие.

На 2019 год на очном направлении обучения выделено 33 бюджетных места.

Что будет уметь выпускник?

  • осуществлять подготовку к производству строительных работ на объектах капитального строительства
  • оперативно управлять строительными работами на объектах капитального строительства
  • организовывать материально-техническое обеспечение производства строительных работ на объектах капитального строительства
  • контролировать качество производства строительных работ на объекте капитального строительства
  • внедрять системы менеджмента качества на участке строительства
  • предоставлять заказчику результаты выполнения строительных работ

Выпускник данного направления сможет работать в проектных, строительных и эксплуатационных организациях, на предприятиях строительной индустрии, федеральных, региональных и муниципальных структурах и учреждениях, ответственных за организацию и управление строительством.

С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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