Универ / В помощь абитуриенту

ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Дизайн»

Псковский государственный университет приглашает абитуриентов на направление обучения «Дизайн».

Целью обучения на направлении «Дизайн» является подготовка выпускника, способного успешно работать в сферах дизайна, художественного проектирования, декоративно-прикладного искусства и художественного образования, социально мобильного, готового к продолжению образования и включению в инновационную деятельность на основе овладения универсальными и профессиональными компетенциями.

Обучение обладает высокой творческой составляющей, позволяющей каждому раскрыть и реализовать свои возможности.

Студентам предоставляются широкие возможности для участия в национальных и международных проектах в сферах дизайна, художественного проектирования, декоративно-прикладного искусства и художественного образования.

На направлении работают высококвалифицированные специалисты, обладающие богатым опытом преподавательской и производственной деятельности.

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, разрабатывают предметно-пространственную и архитектурную среду, удовлетворяющую утилитарным и эстетическим потребностям человека (интерьеры, объекты графического дизайна и дизайн арт-объектов).

Области применения профессиональной деятельности бакалавра дизайна: творческая деятельность по формированию эстетически выразительной предметно-пространственной и архитектурной среды; знаковые системы и комплексы; информационное пространство, которое интегрирует проектную и художественную деятельность, направленную на создание совершенной среды, на развитие вкуса, повышение уровня культуры и качества жизни.

С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.