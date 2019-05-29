ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Электроэнергетика и электротехника»

Псковский государственный университет приглашает абитуриентов на направление обучения «Электроэнергетика и электротехника».
Целью обучения на направлении «Электроэнергетика и электротехника» является организация профессиональной подготовки, позволяющей продолжать образование с целью получения квалификации более высокого уровня, решать инженерные задачи в области электроэнергетики и смежных областях, быть готовыми к инновационной деятельности и обладать компетенциями, способствующими социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
Что ждет студента?
Преимуществом обучения является востребованность на рынке труда профессий, связанных с электроэнергетикой, электротехникой и наличие современного профессионального оборудования и развитой лабораторной базы.
Выпускник будет уметь проектировать и обслуживать объекты производства, преобразования, передачи, распределения и потребления электрической энергии.
С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.