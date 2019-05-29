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ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Электроэнергетика и электротехника»

Псковский государственный университет приглашает абитуриентов на направление обучения «Электроэнергетика и электротехника».

Целью обучения на направлении «Электроэнергетика и электротехника» является организация профессиональной подготовки, позволяющей продолжать образование с целью получения квалификации более высокого уровня, решать инженерные задачи в области электроэнергетики и смежных областях, быть готовыми к инновационной деятельности и обладать компетенциями, способствующими социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.

Что ждет студента?

изучение способов и методов человеческой деятельности в областях производства, передачи, преобразования, распределения и применения электрической энергии;

управления потоками энергии;

изучение совокупности технических средств, используемых в системах электроснабжения потребителей;

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта и получение навыков разработки элементов, устройств и систем электроснабжения.

Преимуществом обучения является востребованность на рынке труда профессий, связанных с электроэнергетикой, электротехникой и наличие современного профессионального оборудования и развитой лабораторной базы.

Выпускник будет уметь проектировать и обслуживать объекты производства, преобразования, передачи, распределения и потребления электрической энергии.

На 2019 год выделено 31 бюджетное место на обучение.

С более подробной информацией о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и преимуществах профессии можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.