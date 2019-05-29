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Наталья Ильина: В этом году уровень абитуриентов однозначно выше, чем в 2018

Прием на бюджетные места в ПсковГУ удачно осуществлен. Об этом заявила врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина на пресс-конференции сегодня, 8 августа.

Она сообщила, что бюджетные места ПсковГУ в этом году пополнит 651 студент, это и специалисты, и бакалавры.

Наталья Ильина обратила внимание, что в этом году выделено больше бюджетных мест, но набор больше не только по количеству мест, но и сильнее по качеству. «Средний балл ЕГЭ выше, примерно на 2 балла, и составляет более 60 баллов за экзамен», - заявила Наталья Ильина.

С ее слов три направления пользовались наибольшей популярностью среди абитуриентов: «Инженерия», «Лечебное дело» и «Социальные программы» (юриспруденция, экономика, педагогическое образование). «Этот набор однозначно сильнее, чем в 2018 году», - поделилась врио ректора.

Наталья Ильина рассказала, что в прошлом году в ПсковГУ поступили абитуриенты из 41 региона, а в этом году уже из 72 регионов. Она рассказала, что этому есть несколько причин - хорошая транспортная логистика, реализация крупных федеральных проектов, изменение содержания образования. «Вместе с регионом мы реализуем тот социальный пакет, который делает регион привлекательным», - заявила Наталья Ильина.

Также она отметила доступность системы общежитий и спортивных площадок.