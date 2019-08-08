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Не поступившие на бюджет абитуриенты смогут бесплатно учиться на заочном отделении ПсковГУ

Абитуриентам, не попавшим на бюджетные места в ПсковГУ, можно подать документы на заочное обучение до 23 августа, призвала будущих студентов врио ректора Наталья Ильина на пресс-конференции сегодня, 8 августа.

«Если вы не увидели себя в списке бюджетных мест, или еще не подали документы, то вам необходимо обратиться в приемную комиссию, чтобы подать документы на заочную или внебюджетную форму обучения», - заявила Наталья Ильина .

Врио ректора обратила внимание, что, не пройдя на бюджет очной формы обучения, у студента все еще остается возможность попасть на бюджетное место заочной формы, так как для этого необходимо меньшее количество баллов по ЕГЭ.

Она отметила, что волна внебюджетного набора уже началась и продолжится до 23 августа.