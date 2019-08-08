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Только иностранцы-соотечественники зачислены на бюджетные места в ПсковГУ

В этом году на бюджетные места в ПсковГУ поступило 29 иностранцев. Все они являются детьми людей, родившихся в Советском Союзе. Об этом рассказала врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина на пресс-конференции сегодня, 8 августа.

«Мы сознательно идем на уменьшение процентного соотношения иностранных студентов. Мы меняем качественный состав абитуриентов», - заявила Наталья Ильина.

Она также рассказала, что в этом году процент иностранных студентов составит максимум 12-15%, тогда как в предыдущие годы их было больше. Врио ректора заявила, что такое решение, в том числе, связано с работой по национальному проекту «Образование», где одним из приоритетов является правильный экспорт образовательных услуг. «Для нас не важно количество, важно качество», - подчеркнула Наталья Ильина.

Врио ректора рассказала, что всего в конкурсе участвовало порядка 60 человек. Однако заявила, что основное количество иностранных абитуриентов участвуют в конкурсе на платные места, и для них будут разработаны адресные программы.