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Число абитуриентов из Псковской области выросло на 20% в ПсковГУ

В этом году доля абитуриентов из Пскова и Псковской области в ПсковГУ выросла более чем на 20%. Об этом рассказала врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина на пресс-конференции сегодня, 8 августа.

«Это говорит о том, что студенты остаются в регионе, так как он кажется им привлекательным», - заявила Наталья Ильина.

Она также обратила внимание, что «закрытие» бюджетных мест в ПсковГУ идет по плану. «Далеко не все университеты России могут похвастаться этим», - рассказала врио ректора.

Наталья Ильина напомнила тем, кто для поступления должен сдать дополнительные вступительные экзамены в вузе, что им необходимо подать документы до 19 августа.

Она также напомнила про систему скидок оплаты обучения, действующую в вузе. «В зависимости от баллов ЕГЭ и направления - есть система социальных снижений стоимости за образовательную программу, от 20 до 50 %. Об этом можно узнать в приемной комиссии», - рассказала Наталья Ильина.