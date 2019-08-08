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В ПсковГУ впервые состоялся набор на бюджет направления «Таможенное дело»

В ПсковГУ завершился прием документов на основные конкурсные места по очной и очно-заочной формам обучения. Промежуточные результаты набора студентов в этом году прокомментировал декан финансово-экономического факультета Михаил Николаев.

«Этот год знаменателен тем, что впервые появились бюджетные места на направлении "Таможенное дело", и поэтому к нам пришли ребята с высокими баллами ЕГЭ, - рассказал он.

Напомним, еще можно успеть стать студентом ПсковГУ. До 23 августа вы можете поступить:

- на бюджетное место заочной формы обучения;

- на бюджетное место магистратуры;

- на платное место на любой факультет и специальность (есть возможность снизить стоимость на 20-50%)

На внебюджет по очной и очно-заочной формам обучения документы: до 23 августа - бакалавриат и специалитет; до 10 сентября - магистратура.

19 августа заканчивается прием документов на направления Таможенное дело, Логопедия, Теология и Дизайн (направления, на которых проводятся вступительные испытания).

Информацию о поступлении в ПсковГУ ищите на сайте в разделе «Абитуриенту» и в группе ВКонтакте. Звоните на горячую линию приемной комиссии по номеру 8-800-550-94-10 или приходите лично по адресу ул. Льва Толстого, 4.