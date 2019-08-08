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Декан факультета менеджмента ПсковГУ: «Наш факультет продолжает держать планку»

Промежуточные итоги приёма-2019 в ПсковГУ подведены. Декан факультета менеджмента Ирина Дагаева прокомментировала результаты набора студентов в этом году:

«Прошло 25 лет с первого выпуска, а наш факультет продолжает держать планку, каждый год принимая активных и умных ребят. В этом году средний проходной бал повысился, поступить стало сложнее, но спрос не уменьшился», — рассказывает декан факультета менеджмента.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в университете, до 23 августа еще можно подать документы документы для поступления:

- на бюджетное место заочной формы обучения;

- на бюджетное место магистратуры;

- на платное место на любой факультет и специальность (есть возможность снизить стоимость на 20-50%)

19 августа заканчивается прием документов от поступающих на внебюджетные места очной формы обучения на основании результатов вступительных испытаний, проводимых университетом.

Информацию о поступлении в ПсковГУ ищите на сайте в разделе «Абитуриенту» и в группе ВКонтакте. Остались вопросы? Звоните на горячую линию приёмной комиссии по номеру 8-800-550-94-10 или приходите лично по адресу ул. Льва Толстого, 4.