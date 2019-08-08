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Льготный кредит на образование стал доступен для студентов ПсковГУ

У студентов появилась возможность взять образовательный кредит с государственной поддержкой на обучение в ПсковГУ. Как сообщает пресс-центр Минобрнауки России, Минобрнауки и ПАО «Сбербанк России» подписали соглашение о господдержке образовательного кредитования.

Государство готово компенсировать 5,59% от ставки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Выплатить будет нужно только 8,86 % (совокупная ставка образовательного кредита составляет 14,45% годовых). Разница - 5,59% - возмещается за счет государственных субсидий. Подробности можно узнать на сайте университета.

19 августа заканчивается прием документов от поступающих на внебюджетные места очной формы обучения на основании результатов вступительных испытаний, проводимых университетом. Информацию о поступлении в ПсковГУ ищите на сайте в разделе «Абитуриенту» и в группе ВКонтакте университета.

Остались вопросы? Звоните на горячую линию Приемной комиссии по номеру 8-800-550-94-10 или приходите лично по адресу ул. Льва Толстого, 4.