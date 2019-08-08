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Льготный кредит на образование стал доступен для студентов ПсковГУ

14.08.2019 10:44|ПсковКомментариев: 3

У студентов появилась возможность взять образовательный кредит с государственной поддержкой на обучение в ПсковГУ. Как сообщает пресс-центр Минобрнауки России, Минобрнауки и ПАО «Сбербанк России» подписали соглашение о господдержке образовательного кредитования.

Государство готово компенсировать 5,59% от ставки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ. 

Выплатить будет нужно только 8,86 % (совокупная ставка образовательного кредита составляет 14,45% годовых). Разница - 5,59% - возмещается за счет государственных субсидий. Подробности можно узнать на сайте университета.

Напоминаем, до 23 августа можно подать документы на платное место на любой факультет и специальность ПсковГУ. У поступающих также есть возможность снизить стоимость обучения в ПсковГУ на 20-50%.

19 августа заканчивается прием документов от поступающих на внебюджетные места очной формы обучения на основании результатов вступительных испытаний, проводимых университетом. Информацию о поступлении в ПсковГУ ищите на сайте в разделе «Абитуриенту» и в группе ВКонтакте университета.

Остались вопросы? Звоните на горячую линию Приемной комиссии по номеру 8-800-550-94-10 или приходите лично по адресу ул. Льва Толстого, 4.

 

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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