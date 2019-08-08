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Декан физмата ПсковГУ: Порадовал интерес к педагогическому направлению

Декан физико-математического факультета ПсковГУ Ирина Медведева рассказала о наборе студентов в 2019 году.

«Порадовал интерес ребят в этом году к педагогическому направлению, в частности, профилю "Математика" — на одно бюджетное место претендовало более 5 человек и все с хорошими баллами. Так что в этом году мы приняли сильных ребят», — рассказывает декан физико-математического факультета Ирина Медведева.

Еще можно успеть стать студентом ПсковГУ. До 23 августа вы можете подать документы документы для поступления:

- на бюджетное место заочной формы обучения;

- на бюджетное место магистратуры;

- на платное место на любой факультет и специальность (есть возможность снизить стоимость на 20-50%)

19 августа заканчивается прием документов от поступающих на внебюджетные места очной формы обучения на основании результатов вступительных испытаний, проводимых унвиерситетом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Информацию о поступлении в ПсковГУ ищите на сайте в разделе «Абитуриенту» и в группе ВКонтакте. Остались вопросы? Звоните на горячую линию приемной комиссии по номеру 8-800-550-94-10 или приходите лично по адресу ул. Льва Толстого, 4.